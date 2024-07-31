Механизм продажи билетов на международные поезда изменится / фото "Укрзализныци"

Государственная "Укрзализныця" с августа распространяет верификацию через "Дія.Підпис" на ряд международных рейсов. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба перевозчика.

С 1 августа продажа билетов на рейсы №19/20 Киев Хелм Киев, №23/24 Киев Хелм Киев, №51/52 Киев Перемышль Киев, №89/90 Киев Перемышль Киев, №73/74 Харьков Перемышль Харьков будет осуществляться исключительно с верификацией через "Дію.Підпис" в приложении и на новом сайте "Укрзализныци" по продаже билетов.

В УЗ напомнили, что аналогичная верификация уже применяется к ажиотажным рейсам из/в Варшаву и Вену. Отмечается, что решение является временной мерой на пиковый период перевозок, чтобы побороть аномальную активность перекупщиков, ведь сейчас специалисты "Укрзализныци" блокируют до 50 попыток массовой покупки билетов в сутки.

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"Без верификации через "Дія.Підпис" билетным спекулянтам достаточно изменить номер телефона и продолжить свое дело. Это, в свою очередь, замедляет работу системы и не дает возможности добросовестным пассажирам гарантированно спланировать свое путешествие", говорится в сообщении.

При этом, чтобы удовлетворить спрос иностранных пользователей, которые не имеют возможности установить "Дію", железная дорога оставляет текущую систему доступа к международным билетам для как минимум одного рейса в каждом направлении: Одесса Перемышль, Харьков Хелм, Днепр Хелм, Киев Перемышль, Чоп Вена, Мукачево Кошице, Львов м Варшава, Киев Кишинев и др.

В УЗ также напомнили о глубине продажи международных билетов "Укрзализныци":

  • польское направление (Перемышль, Дорогуск, Хелм, Варшава) 20 суток до даты отправления, старт продаж в 09:00;
  • словацкое и австрийское направления 20 суток, старт в 08:00;
  • молдавское направление 30 суток, старт в 08:00.

"Укрзализныця" что известно

С ноября 2023 года в приложении "Укрзализныци" купить билет на самый популярный поезд Киев – Варшава стало можно только после верификации аккаунта с "Дія.Підпис".

23 июля 2024 года сообщалось, что из-за устойчивого спроса пассажиров по маршруту Киев Одесса УЗ добавила новые рейсы по этому направлению.

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