Скидка будет отменена 30 сентября. На данный момент она составляет для украинцев 95% от стоимости билета.

Крупнейшая финская авиакомпания Finnair завершает действие скидки на авиабилеты для украинцев.

Как сообщает Avianews.com, скидка будет отменена 30 сентября. На данный момент она составляет для украинцев 95% от стоимости билета. Скидка не покрывает аэропортовые сборы, поэтому общая цена билета с учетом багажа составляет 16-20 евро.

Специальная скидка предназначена для украинских беженцев, которые хотят поехать в Финляндию. Они могут купить авиабилеты по минимальной цене на собственные рейсы Finnair из Варшавы, Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки.

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Если сейчас оплатить перелет Finnair Краков-Хельсинки на 21 сентября, стандартная цена билета в эконом-классе с учетом ручной клади и багажа 23 кг составляет 544 злотых (122 евро). Аналогичный билет с учетом скидки для украинцев стоит 79 злотых (16 евро).

Новости авиакомпаний

В понедельник, 28 августа, Национальная служба воздушного движения Великобритании (NATS) столкнулась с технической проблемой, продолжавшейся несколько часов, что привело к массовым сбоям в полетах в воздушном пространстве Великобритании.

29 августа 2023 года стало известно о том, что первая в мире авиакомпания запускает рейсы "только для взрослых". В особую зону будут пускать только лиц старше 16 лет.

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