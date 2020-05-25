Bentley возобновил производство – ввели 250 новых правил (фоторепортаж)

Компания возобновила выпуск автомобилей, выполнив все требования правительства в части безопасности сотрудников — для этого пришлось ввести 250 новых правил.

Компания Bentley возобновила производство по новым правилам — компании пришлось разработать пакет мер, необходимых для обеспечения безопасности сотрудников на своём заводе в Крю, который был открыт на прошлой неделе.

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После реорганизации предприятия и введения 250 новых правил работы Bentley первой из британских автопроизводителей получила правительственный сертификат COVID-19 secure, обозначающий соответствие строгим гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим нормам, пишет motor.ru.

Правила направлены на снижение вероятности распространения коронавируса — к примеру, на фабрике ввели одностороннее движение для всех людских и транспортных потоков, а также перепланировали туалеты, чтобы сократить количество людей, которые могут их использовать одновременно. Вдобавок все сотрудники Bentley теперь должны носить медицинские маски на территории завода, а те, у кого есть возможность работать из дома, должны оставаться на «удалёнке». Компания увеличила количество уборок в течение дня и разработала новые правила для организации собраний и переговоров.

В тех местах, где дистанцирование является «сложной задачей», были построены пластиковые перегородки. Вдобавок входы на фабрику были пересмотрены, чтобы избежать скопления людей. Производство было перезапущено с моделей Bentayga и Mulsanne, а на следующей неделе к ним добавятся Continental GT и Flying Spur. Тем не менее, производство будет работать примерно на 50 процентов мощности в течение «нескольких недель», отмечают в Bentley, поскольку время изготовления каждого автомобиля из-за принятых мер выросло вдвое.

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