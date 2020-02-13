Bentley анонсировал новый сверхроскошный кабриолет за $2 миллиона (видео)

Премьера автомобиля состоится на Женевском автосалоне.

Компания Bentley опубликовала первый тизер новой эксклюзивной модели с открытым верхом, которая будет выпущена предельно малым тиражом для самых статусных клиентов британской марки.

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Автомобиль стоимостью около 2 млн долларов получит название Bacalar — в честь популярного туристического центра в Мексике, знаменитого своим одноименным озером, пишет Autonews.

Кабриолет будет разработан специалистами придворного ателье Mulliner, которое создаст собственный автомобиль с уникальным кузовом впервые с 2002 года. В отделке интерьера инновационные и редкие материалы: скажем, в салоне появятся элементы из реликтового разнолистного тополя с вкраплениями меди.

По предварительным данным, Bacalar будет представлять собой большой автомобиль с кузовом типа баркетта. Новинка получит ряд стилистических решений шестиметрового электрического концепт-кара Bentley EXP 100 GT, который был выпущен летом нынешнего года в честь 100-летнего юбилея британской марки.

Bentley Bacalar оснастят шестилитровым мотором W12 с двумя турбинами, который, например, на новых Flying Spur и Continental GT выдает 635 л. с. и 900 Н·м крутящего момента. Трансмиссия — восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Предполагается, что кабриолет получится легче и быстрее нового «Конти», который способен набирать первую «сотню» за 3,7 секунды.

Премьера новинки состоится в марте на Женевском автосалоне. Тираж Bentley Bacalar будет ограничен всего 10–12 экземплярами.