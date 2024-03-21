Выяснилось, кто сейчас лидер среди бюджетных кроссоверов.

В феврале 2024 года автопарк Украины был пополнен на более 1,3 тысячи авто с дизельными двигателями, что на 71% больше, чем в прошлом году.

Как сообщает "Укравтопром", доля дизельных авто на февральском рынке новых легковушек увеличилась с 21% в 2023 году до 24% в 2024 году.

Отмечается, что лидером сегмента на рынке стал бюджетный кроссовер Renault Duster.

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ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек в феврале выглядит следующим образом:

Renault Duster - 457 авто;

Toyota Hilux - 112 авто;

Volkswagen Touareg - 66 авто;

Toyota Land Cruiser Prado - 65 авто;

Skoda Kodiaq - 63 авто.

Украинский рынок авто - последние новости

По итогам февраля 2024 года украинский автопарк пополнился почти на 4 тысячи авто на аккумуляторных источниках питания, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В феврале в Украине также приобрели около 1,4 тысячи легковых авто, ввезенных из Китая. По сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, спрос на авто китайского производства увеличился на 73%.

Всего в течение февраля в Украине было зарегистрировано более 3,3 тыс. подержанных легковушек из США. Так, по сравнению с прошлогодними данными, спрос на американские авто с пробегом увеличился на 77%.

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