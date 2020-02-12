В Украине продолжает сокращаться автопроизводство

Производство автотранспорта в Украине в январе сократилось на 5%, до 849 единиц.

Производство автотранспортных средств в Украине, по предварительным данным, в январе текущего года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 5% - до 849 единиц.

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Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

При этом в ассоциации отметили, что имеющиеся в Украине производственные мощности позволяют выпускать в месяц более 30 тысяч единиц автотранспорта.

Согласно сообщению, в январе в Украине было собрано 787 легковых автомобилей, что также на 5% меньше показателя января прошлого года.

"Как и годом ранее, всю статистику по легковым авто продолжает формировать крупноузловая сборка на заводе "Еврокар", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что выпуск автобусов в Украине в январе уменьшился на 10% - до 54 штук.

"Больше всего автобусов, как и ранее, изготовил "Черкасский автобус" – 30 штук. На Часовоярском заводе (Донецкая обл.) выпустили 13 автобусов, Черниговский автозавод сделал 10 штук и один автобус был произведен на ЗАЗе", - подчеркнули в ассоциации.

Также в "Укравтопроме" сообщили, что о производстве коммерческих автомобилей за прошедший месяц отчитался только "Черкасский автобус", который изготовил 8 машин.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспортных средств в Украине в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, снизилось на 23% - до 6616 единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация "УкрАВТО" (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация "Богдан", "Еврокар", корпорация "Эталон" (Черниговский и Бориспольский автозаводы).