C начала июля розничные цены на автогаз выросли на 10% / фото УНИАН Владимир Гонтар
Средняя стоимость автогаза в сетях АЗС Украины достигла рекордных 17,07 грн за литр.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.
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Сообщается, что стоимость сжиженного газа в сети SOCAR в среднем выросла на 10 копеек за литр, до 17,88 грн. На станциях AMIC топливо подорожало на 19 копеек за литр, до 16,83 грн.
На 20 копеек за литр автогаз подорожал в сетях "Параллель", SUNOIL и "Овис".
Сети ZOG, Chipo, "Авантаж 7" и Mango подняли цены на 22-55 копеек за литр.
Инфографика Enkorr
Цены на автогаз: что необходимо знать
- C начала июля розничные цены на автогаз выросли на более 1,5 грн/л, или на 10%.
- По мнению эксперта Консалтинговой группы «А-95» Артема Куюна, потенциал для роста розничных цен на автогаз в нынешних условиях составляет еще 1 грн/л.
- Подорожание вызвано ростом оптовых цен из-за резкого снижения импортных поставок в начале июля, ростом стоимости пропан-бутана в ЕС и на внутреннем рынке РФ – самого крупного экспортёра сжиженного газа в Украину.
- Так, по словам импортёров, отгрузка ресурса июля производства «Роснефти» началась позднее на 10 дней. Некоторые игроки за месяц получили незначительные объемы от месячной номинации. Также, поставки газа в Украину в июле на 31,8% снизил «Лукойл».
- Кроме того, в связи с введением санкций США и ЕС по отношению «Белнефтехиму» и нефтепродуктовой отрасли Беларуси, снизились объемы поставок с белорусских заводов и транзитные поставки автопартиями через Беларусь.