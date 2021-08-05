Стоимость сжиженного газа в сети SOCAR достигла 17,9 грн/л.

Средняя стоимость автогаза в сетях АЗС Украины достигла рекордных 17,07 грн за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

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Сообщается, что стоимость сжиженного газа в сети SOCAR в среднем выросла на 10 копеек за литр, до 17,88 грн. На станциях AMIC топливо подорожало на 19 копеек за литр, до 16,83 грн.

На 20 копеек за литр автогаз подорожал в сетях "Параллель", SUNOIL и "Овис".

Сети ZOG, Chipo, "Авантаж 7" и Mango подняли цены на 22-55 копеек за литр.

Цены на автогаз: что необходимо знать

C начала июля розничные цены на автогаз выросли на более 1,5 грн/л, или на 10%.

По мнению эксперта Консалтинговой группы «А-95» Артема Куюна, потенциал для роста розничных цен на автогаз в нынешних условиях составляет еще 1 грн/л.

Подорожание вызвано ростом оптовых цен из-за резкого снижения импортных поставок в начале июля, ростом стоимости пропан-бутана в ЕС и на внутреннем рынке РФ – самого крупного экспортёра сжиженного газа в Украину.

Так, по словам импортёров, отгрузка ресурса июля производства «Роснефти» началась позднее на 10 дней. Некоторые игроки за месяц получили незначительные объемы от месячной номинации. Также, поставки газа в Украину в июле на 31,8% снизил «Лукойл».

Кроме того, в связи с введением санкций США и ЕС по отношению «Белнефтехиму» и нефтепродуктовой отрасли Беларуси, снизились объемы поставок с белорусских заводов и транзитные поставки автопартиями через Беларусь.

Автор: Игорь Орел