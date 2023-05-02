Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал прогноз Евроконтроля об ограничении полетов над Украиной до 2029 года. Он отметил, что при наличии истребителей F-16 были бы шансы открыть аэропорт во Львове.
"Мы бы все хотели, чтобы хотя бы один аэропорт заработал, но это вопрос безопасности и возобновят ли работу авиакомпании. Работаем над этим, хотим, чтобы это произошло как можно быстрее. Но то, что Евроконтроль слишком консервативно выразил позицию – однозначно. Кстати, будь у нас F-16, и они патрулировали украинское небо, то аэропорт Львова можно было бы спокойно открывать и вообще ни о чем не беспокоиться. Это все о задержках с принятием решений", - заявил глава украинской дипломатии.
При этом он напомнил историю с Patriot, которые Украина просила еще в начале полномасштабной войны, а получила через год.
"Если бы дали сразу, гораздо меньше городов и энергообъектов было бы разрушено. Та же история повторяется из F-16. Конечно, хочется прийти и сказать: "Ну что вы тянете, вы все равно это сделаете". В принципе, я так и говорю, если честно. Но у них свое размышление, логика и анализ", - подытожил Кулеба.
Возобновление полетов в Украине - последние заявления
Украина закрыла воздушное пространство 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну. С тех пор украинцы могут улететь только из аэропортов в соседних странах Европы.
27 апреля глава минтраснспорта Франции Клеман Бон заявил, что Украина готовится работу гражданской авиации. В свою очередь заместитель директора "Украэроруха" Оксана Ожигова сообщила, что гражданская авиация вернется к работе после того, как будет обеспечена полная безопасность.