Дмитрий Кулеба отметил, что работа над открытием неба для гражданской авиации ведется.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал прогноз Евроконтроля об ограничении полетов над Украиной до 2029 года. Он отметил, что при наличии истребителей F-16 были бы шансы открыть аэропорт во Львове.

"Мы бы все хотели, чтобы хотя бы один аэропорт заработал, но это вопрос безопасности и возобновят ли работу авиакомпании. Работаем над этим, хотим, чтобы это произошло как можно быстрее. Но то, что Евроконтроль слишком консервативно выразил позицию – однозначно. Кстати, будь у нас F-16, и они патрулировали украинское небо, то аэропорт Львова можно было бы спокойно открывать и вообще ни о чем не беспокоиться. Это все о задержках с принятием решений", - заявил глава украинской дипломатии.

При этом он напомнил историю с Patriot, которые Украина просила еще в начале полномасштабной войны, а получила через год.

"Если бы дали сразу, гораздо меньше городов и энергообъектов было бы разрушено. Та же история повторяется из F-16. Конечно, хочется прийти и сказать: "Ну что вы тянете, вы все равно это сделаете". В принципе, я так и говорю, если честно. Но у них свое размышление, логика и анализ", - подытожил Кулеба.

Возобновление полетов в Украине - последние заявления

Украина закрыла воздушное пространство 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну. С тех пор украинцы могут улететь только из аэропортов в соседних странах Европы.

27 апреля глава минтраснспорта Франции Клеман Бон заявил, что Украина готовится работу гражданской авиации. В свою очередь заместитель директора "Украэроруха" Оксана Ожигова сообщила, что гражданская авиация вернется к работе после того, как будет обеспечена полная безопасность.

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