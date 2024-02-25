Точные сроки открытия украинского авиационного пространства министр не назвал.

Министр развития общин, территорий и инфаструктуры Александр Кубраков заявил, что Украина ведет консультации с регуляторами безопасности США и ЕС по восстановлению авиационного пространства.

"Ведем консультации с американскими и европейскими регуляторами по безопасности над открытием авиационного пространства. Сложный процесс, но первые формальные шаги Украина делает уже сейчас", - сказал Кубраков на форуме "Украина. Год 2024".

По его словам, в эти недели Украина подает официальные заявления и оценку рисков в соответствующие регуляторы.

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"Сроки никто называть точно не будет. Здесь сложные вопросы безопасности и нам важно, чтобы европейские и американские регуляторы безопасности подтвердили наш алгоритм действий в этом направлении", - добавил Кубраков.

Восстановление авиационного сообщения в Украине

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину с февраля 2022 года все гражданские полеты в Украине отменены. Аэропорты, которые в начале полномасштабной войны активно обстреливались, сейчас закрыты.

В феврале глава Госавиаслужбы Украины Александр Бильчук сообщил, что украинской авиации понадобится месяц для полноценной подготовки, чтобы начать пассажирские перевозки. Для начала необходимых работ в Украине ждут разрешения на полеты .

Недавно сообщалось, что авиасообщение в Украине может быть восстановлено до конца 2024 года .

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