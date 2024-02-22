Александр Бильчук отметил, что отсутствие авиасообщения плохо влияет на состояние авиации Украины.

Украинской авиации нужен месяц для полноценной подготовки, чтобы начать перевозку пассажиров. Для старта необходимых работ ждут только разрешения на полеты.

В сюжете ТСН отмечается, что аэропорты Киева и Львова смогли сохранить персонал, им достаточно считанных недель, чтобы подготовиться к приему самолетов. При этом представители иностранных лоукостеров уверяют, что готовы к вхождению на рынок Украины, а вот восстановление именно украинской авиации будет проходить очень трудно.

Глава Госавиаслужбы Украины Александр Бильчук сообщил, что большая часть пилотов, которые работают за границей, в Украину не вернутся, а те, которые остались, без полетов теряют свою квалификацию.

"Если мы говорим про полет, как полет, то его можно выполнять уже завтра, но мы же говорим про коммерческую деятельность. Для этого надо сделать систему продаж, провести аудит аэропорта. Украинские компании слабеют. Мы может остаться без своих авиакомпаний, которые платят налоги в бюджет Украины, которые платят зарплаты в Украине и которые создают культуру украинской гражданской авиации", - отметил чиновник.

Восстановление авиаперелетов в Украине - что известно

В мае глава МИД Дмитрий Кулеба, комментируя прогноз Евроконтроля об ограничении полетов над Украиной до 2029 года, заявил, что львовский аэропорт мог бы возобновить полеты, если Украина получит истребители F-16.

Также звучали предложения о возобновлении работы аэропорта в Ужгороде, где самолеты взлетают сразу в воздушное пространство Словакии, но местные власти заверили, что до завершения войны о полетах гражданской авиации не стоит говорить.

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