Федеральная авиационная администрация Департамента транспорта США (FAA) рекомендовала американским авиакомпаниям быть особенно осторожными при выполнении полетов над частью территорий Украины и России.
Как сообщили в Госавиаслужбе Украины, эта рекомендация поступила на фоне стягивания Россией войск к границам с Украиной.
"FAA опубликовала NOTAM А0012/21, которым из-за потенциальных опасностей рекомендует эксплуатантам своих воздушных судов проявлять особую осторожность при выполнении полетов из/в/над частями Московского РПИ (района полетной информации - ред.) и РПИ Ростов-на-Дону в пределах 100 морских миль от РПИ Днепра, РПИ Симферополь и РПИ Киев (включая часть Киевского верхнего района полетной информации в горизонтальных пределах РПИ Днепра, Симферополя и Киева). NOTAM А0013/21 рекомендует зарегистрированным в США авиакомпаниям и воздушным судам также соблюдать осторожность при планировании полетов в РПИ Днепра, РПИ Симферополь и РПИ Киев", говорится в сообщении.
В Госавиаслужбе отметили, что предложили установить непосредственное взаимодействие между соответствующими подразделениями по авиационной безопасности по обмену информацией и координации действий по реагированию на угрозы от зоны конфликта на востоке государства.
"Украинская сторона также готова предоставлять полную информацию о состоянии аэронавигационного обслуживания и безопасности полетов в Украине для скоординированных действий в будущем", - говорится в сообщении.
В Госавиаслужбе напомнили, что для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов в воздушном пространстве под ответственностью Украины есть определенные ограничения, которые действуют с 2014 года и связаны с агрессией РФ на востоке страны и временной оккупацией Крыма.
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"Все остальное воздушное пространство под ответственностью Украины сейчас является безопасным и доступным для планирования и выполнения полетов воздушных судов гражданской авиации", - заверили в ведомстве.
Там также напомнили, что в Украине действует специальная процедура раннего предупреждения об угрозе для гражданской авиации с целью немедленной реакции на выявленные и потенциальные угрозы, возникающие в зоне конфликта.
"Госавиаслужба отслеживает ситуацию в воздушном пространстве страны: она является спокойной и контролируемой. Сейчас опасности для гражданской авиации нет", - отметили в службе.
Стягивание Россией войск к границе с Украиной
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- 31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.
- Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.
- 8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.
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