В Госавиаслужбе заявили, что опасности для гражданской авиации пока нет.

Федеральная авиационная администрация Департамента транспорта США (FAA) рекомендовала американским авиакомпаниям быть особенно осторожными при выполнении полетов над частью территорий Украины и России.

Как сообщили в Госавиаслужбе Украины, эта рекомендация поступила на фоне стягивания Россией войск к границам с Украиной.

"FAA опубликовала NOTAM А0012/21, которым из-за потенциальных опасностей рекомендует эксплуатантам своих воздушных судов проявлять особую осторожность при выполнении полетов из/в/над частями Московского РПИ (района полетной информации - ред.) и РПИ Ростов-на-Дону в пределах 100 морских миль от РПИ Днепра, РПИ Симферополь и РПИ Киев (включая часть Киевского верхнего района полетной информации в горизонтальных пределах РПИ Днепра, Симферополя и Киева). NOTAM А0013/21 рекомендует зарегистрированным в США авиакомпаниям и воздушным судам также соблюдать осторожность при планировании полетов в РПИ Днепра, РПИ Симферополь и РПИ Киев", говорится в сообщении.

В Госавиаслужбе отметили, что предложили установить непосредственное взаимодействие между соответствующими подразделениями по авиационной безопасности по обмену информацией и координации действий по реагированию на угрозы от зоны конфликта на востоке государства.

"Украинская сторона также готова предоставлять полную информацию о состоянии аэронавигационного обслуживания и безопасности полетов в Украине для скоординированных действий в будущем", - говорится в сообщении.

В Госавиаслужбе напомнили, что для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов в воздушном пространстве под ответственностью Украины есть определенные ограничения, которые действуют с 2014 года и связаны с агрессией РФ на востоке страны и временной оккупацией Крыма.

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"Все остальное воздушное пространство под ответственностью Украины сейчас является безопасным и доступным для планирования и выполнения полетов воздушных судов гражданской авиации", - заверили в ведомстве.

Там также напомнили, что в Украине действует специальная процедура раннего предупреждения об угрозе для гражданской авиации с целью немедленной реакции на выявленные и потенциальные угрозы, возникающие в зоне конфликта.

"Госавиаслужба отслеживает ситуацию в воздушном пространстве страны: она является спокойной и контролируемой. Сейчас опасности для гражданской авиации нет", - отметили в службе.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Александр Топчий