Рейсы совершаются в Азербайджан, Беларусь, Армению, Кыргызстан, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан.

Шесть российских авиакомпаний на сегодня еще продолжают выполнять международные рейсы, несмотря на санкции всего мира против преступных действий РФ.

Об этом пишет Центр Транспортных Стратегий (ЦТС).

"Несмотря на введенные рядом зарубежных государств ограничения на использование своего воздушного пространства, российские авиакомпании продолжают международные авиаперевозки. Шесть российских авиакомпаний выполняют полеты в Азербайджан, Армению, Беларусь, Кыргызстан, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан с совокупной частотой около 250 рейсов в неделю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за границу летают самолеты, у которых нет риска быть там задержанными.

В Россию осуществляют рейсы 29 зарубежных авиакомпаний из 20 стран. Среди них - Алжир, Армения, Бахрейн, Беларусь, Венесуэла, Израиль, Индия, Ирак, Катар, Кыргызстан, Марокко, Монголия, ОАЭ, Сербия, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Европейское агентство по безопасности полетов (European Union Aviation Safety Agency, EASA) приостановило сертификаты годности самолетов всех авиакомпаний РФ из-за санкций против России.

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