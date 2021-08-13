Ремонт завершился раньше графика и длился 4 месяца.

"Укрзализныця" (УЗ) потратила 67 миллионов гривен на ремонт скоростного поезда Hyundai, шесть вагонов которого в марте этого года сошли с рельсов во время выполнения маршрута №732 "Интерсити" Киев - Запорожье.

Как сообщила пресс-служба компании, ремонт завершился раньше графика и длился не год, а четыре месяца.

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"Все работы удалось выполнить за четыре месяца. Общая их стоимость — около 67 млн грн", – говорится в сообщении.

УЗ также завершила испытания этого поезда и с 14 августа он будет включен в работу. Первый рейс поезд совершит по маршруту №724 Киев-Харьков.

Поломка поезда: что необходимо знать

29 марта пресс-служба "Укрзализныци" сообщила, что за 50 километров от Запорожья сошли с рельсов 6 из 9 вагонов скоростного поезда №732 "Интерсити" Киев - Запорожье, в вагонах поезда находились 88 пассажиров.

Пострадавших в результате аварии не было. "Укрзализныця" создала комиссию для расследования причин происшествия.

Автор: Анна Нагорная