"Укравтодор" привлек к технадзору за дорожными работами международные компании

По словам главы "Укравтодора" Александра Кубракова, привлечение международной экспертизы будет гарантировать независимую и качественную оценку дорожных работ.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") привлекло к технадзору за проведением дорожных работ международные компании.

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Об этом сообщила пресс-служба агентства.

"Определены первые объекты Большого строительства, на которых международные инжиниринговые компании осуществлять независимый технадзор. Компании будут заниматься контролем за соблюдением проектных решений и требований дорожных норм, а также контролем за качеством работ, выполненных при строительстве, реконструкции или ремонту автомобильных дорог общего пользования", - говорится в сообщении.

По словам главы "Укравтодора" Александра Кубракова, привлечение международной экспертизы будет гарантировать независимую и качественную оценку дорожных работ.

"Сейчас мы уже сотрудничаем с компаниями из Австрии и Франции, но их с каждым днем будет становиться больше. Таким образом мы уменьшаем роль коррупционного фактора и диверсифицируем риски. Я надеюсь, что украинские компании будут включаться в конкуренцию, и мы будем развивать рынок дорожных консультационных услуг в нашей стране", - цитирует пресс-служба Кубракова.

Отмечается, что среди первых проектов, где будут привлечены международные компании - капитальный ремонт моста через реку Айдар на трассе Северодонецк - Новоайдар, Луганская область (компания "Ежис Украина", Франция), а также - капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на трассе Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк, Луганская область (компания "Ежис Украина", Франция) и капитальный ремонт автомобильной дороги государственного значения Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, Хмельницкая область (компания "Айси КОНСУЛЕНТЕН", Австрия).

В пресс-службе напомнили, что надзор за строительством, который выполняет инжиниринговая компания - обычная и обязательная практика на объектах, финансируемых за счет международных финансовых учреждений.

"Отныне этот успешный опыт будет использован на всех ключевых объектах Большого строительства. Также сейчас идет активная работа по подготовке к проведению торгов по технадзору за ключевыми объектами строительства в этом году. В частности, речь идет о автомобильной дороге Н-31 Днепр - Решетиловка, автотранспортную магистраль через реку Днепр в городе Запорожье и другие объекты".

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 2 апреля дорожные ремонтно-строительные работы ведутся в 21 области на 144 объектах.