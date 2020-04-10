Несмотря на карантин: "Укравтодор" продолжает ремонтировать дороги (видео)
10:36, 10 апреля 2020Транспорт
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Ремонтировать и строить украинские дороги в "Укравтодоре" обещают вовремя и по плану.
Дорожные работы в Украине ведутся уже на 150 участках / фото УНИАН
В Украине уже начали ремонт дорог на 150 участках, работы идут без остановок.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"Ремонтировать и строить дороги в "Укравтодоре" обещают вовремя и по плану. Финансирование, мол, им не уменьшали. На 150 участках уже начали работы", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что эпидемия коронавируса все же внесла свои коррективы в проведение дорожных работ. В частности, многие компании, которые сейчас делают дороги, - иностранные. И привезти своих работников в Украине им стало сложнее.
Подробнее можно узнать из следующего видеоматериала:
Несмотря на карантин, "Укравтодор" продолжает ремонтировать украинские дороги
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