Несмотря на карантин: "Укравтодор" продолжает ремонтировать дороги (видео)

Ремонтировать и строить украинские дороги в "Укравтодоре" обещают вовремя и по плану.

В Украине уже начали ремонт дорог на 150 участках, работы идут без остановок.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Ремонтировать и строить дороги в "Укравтодоре" обещают вовремя и по плану. Финансирование, мол, им не уменьшали. На 150 участках уже начали работы", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что эпидемия коронавируса все же внесла свои коррективы в проведение дорожных работ. В частности, многие компании, которые сейчас делают дороги, - иностранные. И привезти своих работников в Украине им стало сложнее.

Подробнее можно узнать из следующего видеоматериала: