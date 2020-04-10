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Несмотря на карантин: "Укравтодор" продолжает ремонтировать дороги (видео)

10:36, 10 апреля 2020
Транспорт
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Дорожные работы в Украине ведутся уже на 150 участках / фото УНИАН

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Ремонтировать и строить дороги в "Укравтодоре" обещают вовремя и по плану. Финансирование, мол, им не уменьшали. На 150 участках уже начали работы", - говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что эпидемия коронавируса все же внесла свои коррективы в проведение дорожных работ. В частности, многие компании, которые сейчас делают дороги, - иностранные. И привезти своих работников в Украине им стало сложнее.

Подробнее можно узнать из следующего видеоматериала:

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