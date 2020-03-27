АМКУ вызвал руководство сетей АЗС из-за недостаточного снижения цен на бензин

Анализ указывает на несоответствие уровня розничных цен на дизтопливо и высокооктановые бензины объективным факторам, влияющим на их формирование.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) вызвал руководителей крупнейших сетей автозаправочных станций для объяснения причин недостаточного снижения цен на бензин и дизтопливо вслед за снижением цен на нефть и нефтепродукты, говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.

Читайте такжеВ Украине дешевеют бензин и дизтопливо на фоне падения мировых цен на нефть

Отмечается, что еще в декабре 2019 года комитет выдал участникам рынка рекомендации пересмотреть цены на бензин и дизтопливо. Основанием для рекомендаций было то, что розничные цены на бензин не отражали снижение цен на оптовые поставки и укрепление гривни. То есть, цены на заправках были выше, чем должны быть в условиях честной конкуренции.

"Анализ полученной в рамках углубленного исследования (по результатам предоставленных в декабре рекомендаций) информации указывает на несоответствие уровня розничных цен на дизельное топливо и высокооктановые бензины объективным факторам, влияющим на их формирование. При этом, в январе-марте 2020 года наблюдается снижение как котировок на нефть и нефтепродукты на европейских рынках, так и цен крупного опта в Украине", – сказано в сообщении.

Рекомендации АМКУ направил основным участникам рынка: WOG, ОККО, UKRNAFTA, AMIC Energy, SHELL, SOCAR, UPG и GLUSCO.

По информации пресс-службы, для получения объяснений руководители вышеуказанных участников рынка розничной торговли нефтепродуктами вызваны в Антимонопольный комитет.

О ходе событий в АМКУ пообещали проинформировать на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря 2019 года Антимонопольный комитет Украины принял обязательные для рассмотрения крупнейшими операторами АЗС рекомендации о необходимости снижения розничных цен на бензин, учитывая ряд рыночных факторов.