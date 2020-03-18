В Черновцах из-за угрозы коронавируса полностью останавливают работу общественного транспорта

По словам городского головы, с 18 марта в городе не будут курсировать ни троллейбусы, ни маршрутки.

В Черновцах с 18 марта полностью остановится работа всего общественного транспорта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Об этом УНИАН сообщил городской председатель Черновцов Алексей Каспрук.

По его словам, принятие этого решения было для него нелегким, однако чиновник считает, что другого способа, чтобы ограничить контакты между людьми, сейчас нет.

Каспрук добавил, что рабочая группа горсовета в среду планировала начать проверку маршруток и троллейбусов, в которых должны были считать количество пассажиров. Однако, по словам городского головы, во вторник вечером эти планы пришлось изменить.

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«После того, как мы получили информацию из Киева о новых случаях заражения коронавирусом, я принял решение о приостановке работы общественного транспорта в Черновцах. Прошу это всех учесть. Завтра ни троллейбусы, ни маршрутные автобусы на маршруты не выйдут», – сказал Алексей Каспрук.

Как ранее сообщал УНИАН, 17 марта в Черновицкой области подтвердили еще шесть случаев коронавируса, среди которых трое – это дети.

3 марта COVID-19 было обнаружено у жителя Черновцов, который вернулся из Италии. Второй случай подтвердили 12 марта у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение 14 дней.

16 марта подтвердили еще два случая коронавирус у жительниц Черновицкой области. По словам медиков, их состояние является удовлетворительным.