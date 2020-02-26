Гончарук рассказал, на что потратят более 5 миллиардов из фонда регионального развития

Кабмин утвердил список программ и проектов, на которые из Госфонда регионального развития направят 5,2 млрд грн.

Кабинет министров на своем заседании в среду утвердил перечень программ и проектов, которые будут финансироваться за счет Государственного фонда регионального развития на общую сумму 5,2 млрд грн.

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Как сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук, речь идет о 402 проектах, из которых 206 – объекты программы «Большая стройка».

«Минрегион распределяет деньги ГФРР между областями в соответствии с планами строительства на этот год. Сейчас речь идет о 5,2 млрд грн ГФРР из 7,5 млрд, предусмотренных в 2020 году», - написал он.

Также Кабинет министров утвердил порядок использования средств на строительство Запорожского моста и реконструкцию трассы Одесса - Мелитополь - Новоазовск на участке Одесса - Николаев - Херсон и трассы Киев - Сумы - Харьков в пределах Черниговской и Сумской областей.

«Сделали еще один шаг для старта Большого строительства уже с 1 марта. Строим не просто объекты, а новые возможности для людей. Большая стройка – это новые рабочие места для людей и качественная инфраструктура в этом году», - написал он.

Как сообщал УНИАН, Украина с 1 марта начнет масштабное строительство новых и ремонт существующих автомобильных дорог. Гончарук считает главной задачей на 2020 год строительство дорог в Украине.