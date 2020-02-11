"Сшить все уголки страны": Зеленский анонсировал масштабное строительство новых дорог с 1 марта

По словам президента, в текущем году планируется обновить 4 тыс. км дорог государственного значения.

Украина с 1 марта начнет масштабное строительство новых и ремонт существующих автомобильных дорог.

Читайте такжеНа украинских АЗС продолжает дешеветь автогаз

Об этом во время презентации планов по дорожному строительству в 2020 году "Сшить Украину" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Как и обещали, 1 марта мы начинаем большой проект. Мы хотим объединить качественными дорогами все уголки страны", - сказал он.

Президент отметил, что в 2020 году планируется обновить 4 тысячи километров дорог государственного значения, на что выделяются рекордные 85 млрд грн.

Что касается дорог местного значения, то, по словам Зеленского, в 2020 году на них выделяется 22,2 млрд грн. За счет этого планируется создать 12 тысяч новых рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Алексей Гончарук считает главной задачей на 2020 год строительство дорог в Украине.

"Дорогами нужно сшить страну, это задача, пожалуй, №1 на следующий год", - заявил глава правительства в конце прошлого года.