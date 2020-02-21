Турецкая Onur выиграла тендер на строительство моста в Запорожье, стоимость работ - 12 миллиардов

Согласно проекту, длина магистрали 9100 м. Она состоит из шести транспортных развязок, включающих 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

В тендере на строительство моста через Днепр в Запорожье победила турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi.

Читайте такжеВ "Укравтодоре" назвали мосты, которые достроят и отремонтируют в первую очередь

Об этом сообщила пресс-служба «Укравтодора».

Тендер в системе Prozorro был объявлен на определение генерального подрядчика для строительства автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье (автомобильная дорога общего пользования государственного значения Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь "Подъезд к о. Хортица".

Победила компания Onur с предложением 11,918 млрд грн. Ожидаемая стоимость закупки была 12,340 млрд грн.

Согласно проекту, длина магистрали 9100 м. Она состоит из шести транспортных развязок, включающих 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

Как сообщал УНИАН, строительство двух мостов, которые должны были соединить левобережную часть Запорожья с островом Хортица и Хортицу - с правобережной частью города было начато в 2004 году, а сдать объект в эксплуатацию планировали в 2009 году. Однако из-за постоянного отсутствия финансирования (на момент начала строительства, мост находился на балансе города, и финансирование в равных долях распределялось между государственным и городским бюджетами), ее строительство несколько раз останавливалось.

В 2016 году дайверы обнаружили в Днепре в районе строительства мостов куски отпавших конструкций. Прокуратура Запорожской области отправила найденные элементы на экспертизу, которая дала заключение, что для строительства подводной части конструкций использовался бетон, который нельзя использовать для строительства подводных конструкций. После этого, а также после проведения еще ряда экспертиз, эксперты заговорили о том, что данный мост достраивать нельзя – его конструкции уже начали рушиться.

Напомним, что с началом строительства, стоимость моста оценивалась в 2 млрд грн, сейчас она составляет почти 13 млрд грн.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу возобновить достройку моста в Запорожье через Днепр в начале 2020 года.