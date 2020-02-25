Автогаз на АЗС продолжает дешеветь: цены

Ряд сетей АЗС в Украине снизили цены на автогаз на 10-60 копеек за литр. По состоянию на 25 февраля средняя розничная стоимость сжиженного газа на украинских АЗС составляет 11,18 грн/л.

Ряд сетей АЗС в Украине с 24 по 25 февраля снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-60 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, автогаз подешевел на АЗС «Укргазвыдобування» – на 40 копеек за литр, до 10,4 грн. На АЗС «БРСМ-Нафта» цены на автогаз снизились на 10 копеек за литр, до 10,69 грн. На «Укрнафте» и AVIAS/ANP в Киеве газ подешевел на 50-60 копеек за литр, до 10,8-11 грн.

Таким образом, средняя розничная цена сжиженного газа на АЗС Украины на 25 февраля составляет 11,18 грн за литр.

Как сообщал УНИАН, потребление сжиженного газа в Украине в 2019 году увеличилось на 11% по сравнению с 2018 годом - до 2,03 млн тонн.