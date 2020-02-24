Ряд сетей АЗС снизили цены на автогаз: сколько стоит заправить машину

По состоянию на 24 февраля средняя розничная стоимость сжиженного газа на украинских АЗС составляет 11,26 грн/л.

Ряд сетей АЗС в Украине с 22 по 24 февраля снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-30 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, на Avantage 7 в Киеве сжиженный газ подешевел на 20 копеек за литр, до 9,95 грн. На АЗС «БРСМ-Нафта» цена снизилась на 10 копеек за литр, до 10,79 грн. В сети UPG автогаз подешевел на 29 копеек за литр, до 11,01 грн.

ОККО и WOG снизили цену на 30 копеек за литр, до 11,49 грн и 11,78 грн. На Shell газ подешевел также на 30 копеек за литр, до 11,39 грн.

Таким образом, средняя розничная цена сжиженного газа на АЗС Украины на 24 февраля составляет 11,26 грн за литр.

Как сообщал УНИАН, потребление сжиженного газа в Украине в 2019 году увеличилось на 11% по сравнению с 2018 годом - до 2,03 млн тонн.