Хорошо бы смотрелся в "Звездных войнах": Airbus показал модель нового самолета (фото, видео)
16:44, 11 февраля 2020Транспорт
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Модель тестируют с июня 2019 года.
Airbus показал модель нового самолета / bloomberg.com
Концерн Airbus показал на авиасалоне в Сингапуре модель самолета, выполненную по схеме смешанного крыла.
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Отмечается, что использованная конструкция делает аэродинамическое сопротивление меньше, что снижает расход топлива.
«Похожий на сокола, с двумя двигателями, расположенными сзади, он хорошо бы смотрелся в «Звездных войнах», – отмечается в сообщении.
В Airbus объяснили, что модель, которую показали в Сингапуре, – это авиационный демонстратор Maveric. Модель тестируют с июня 2019 года. В компании уверены, что Maveric будет на 20% экономичнее, чем самолеты аналогичного размера «классической» конструкции.
Ранее УНИАН сообщал, как новый самолет Boeing 777X поднялся в небо в свой первый полет.
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