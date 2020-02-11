Хорошо бы смотрелся в "Звездных войнах": Airbus показал модель нового самолета (фото, видео)

Модель тестируют с июня 2019 года.

Концерн Airbus показал на авиасалоне в Сингапуре модель самолета, выполненную по схеме смешанного крыла.

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Отмечается, что использованная конструкция делает аэродинамическое сопротивление меньше, что снижает расход топлива.

«Похожий на сокола, с двумя двигателями, расположенными сзади, он хорошо бы смотрелся в «Звездных войнах», – отмечается в сообщении.

В Airbus объяснили, что модель, которую показали в Сингапуре, – это авиационный демонстратор Maveric. Модель тестируют с июня 2019 года. В компании уверены, что Maveric будет на 20% экономичнее, чем самолеты аналогичного размера «классической» конструкции.

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