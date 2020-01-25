Новый самолет Boeing 777X поднялся в небо в свой первый полет (видео)

Boeing 777X - крупнейший в мире двухмоторный широкофюзеляжный лайнер.

Самолет Boeing 777X в субботу, 25 января, взлетел в аэропорту "Пейн-Филд" в городе Эверетт вблизи Сиэтла и начал свой первый тестовый полет.

Он продлится от трех до пяти часов. До этого первый полет дальнемагистрального лайнера дважды откладывали из-за погодных условий. Об этом сообщает DW.

Новый Boeing 777X станет самым большим в мире широкофюзеляжным двухмоторным самолетом. Всего будет две версии новой модели воздушного судна - 777-8 и 777-9. Самолеты версии 777-8 смогут перевозить 365 пассажиров и иметь дальность полета свыше 16 тысяч километров, а самолеты 777-9 - 414 пассажиров и дальность полета около 14 тысяч километров.

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Эта модель американского Boeing будет конкурировать с ранее представленным самолетом европейской компании Airbus A350-1000, который может перевозить до 366 пассажиров.

Планировалось, что самолет этой модели впервые взлетит в воздух еще в средине 2019 года, однако из-за проблемы с двигателями планы пришлось изменить. Также пришлось сдвинуть во времени и поставки лайнера авиаперевозчикам, которое должны были начать в середине этого года. Ожидают, что первые самолеты поступят заказчикам в начале следующего года. Boeing имеет заказы на поставку около 340 самолетов модели 777X. Среди заказчиков - Emirates, Lufthansa, Cathay Pacific, Singapore Airlines и Qatar Airways.

The first Boeing #777X is in flight. After a few hours of flying, the jet will land at Boeing Field in Seattle, Washington.



Track the flight here: https://t.co/ekfjglCcb7pic.twitter.com/XRTetREL4M — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) January 25, 2020

В последнее время компания Boeing переживает трудные времена из-за двух авиакатастроф самолетов модели 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. В результате аварий погибли 346 человек. После этих авиакатастроф эксплуатацию этих самолетов в прошлом году приостановили до устранения недостатков в программном обеспечении.