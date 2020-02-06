На украинских АЗС подешевел автогаз: свежие цены

По состоянию на 6 февраля средняя розничная стоимость сжиженного газа на украинских АЗС составляет 12,13 гривни/литр.

Ряд сетей АЗС в Украине с 5 по 6 февраля снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-50 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, на станциях Avantage 7 в Киеве сжиженный газ подешевел на 10 копеек за литр, до 10,95 гривни. На АЗС Amic в Киевской области газ подешевел на 30 копеек за литр, до 11,29 гривни; на АЗС "БРМС-Нафта" автогаз подешевел на 10 копеек за литр, до 11,69 гривни/литр.

Таким образом, по состоянию на 6 февраля 2020 года средняя стоимость сжиженного газа на АЗС Украины составила 12,13 гривни/литр.

Отмечается, что снижению цен способствовали такие факторы, как падение стоимости импортного ресурса ввиду снижения котировок газа на основных ценообразующих хабах для украинского рынка, низкий сезонный спрос в январе и перенасыщение рынка газом в декабре прошлого года.

Как сообщал УНИАН, потребление сжиженного газа в Украине в 2019 году увеличилось на 11% по сравнению с 2018 годом - до 2,03 миллиона тонн.