Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений

Новое соглашение позволит украинцам, проживающим в Турции, и туркам, проживающим в Украине, обменять национальные удостоверения водителя в упрощенном порядке - без необходимости повторно сдавать экзамены. Это также позволит избежать дополнительных финансовых затрат.

Украина и Турция подписали соглашение о взаимном признании национальных водительских удостоверений.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции сегодня в Киеве.

"Приятно отметить и заключенное соглашение о признании и обмене национальных водительских удостоверений. Это создает лучшие условия для наших граждан", - отметил глава государства.

В частности, документ предусматривает, что граждане Украины, которые легально проживают в Турции, и турки, законно проживающие в нашей стране, смогут обменять свои национальные водительские удостоверения на аналогичные документы страны проживания.

Ожидается, что новые правила заработают уже через полгода.

Новое соглашение позволит украинцам, проживающим в Турции, и туркам, проживающим в Украине, обменять национальные удостоверения водителя в упрощенном порядке - без необходимости повторно сдавать экзамены. Это также позволит избежать дополнительных финансовых затрат.

Подобные соглашения уже существуют между Украиной, Италией и Испанией. Также планируется такой договор с Францией.