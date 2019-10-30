В водительское удостоверение отныне будут вписывать группу крови
В Украине в водительское удостоверение обязательно будут вносить информацию о группе крови и резус-факторе их владельца.
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Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД в Facebook.
«Отныне, обратившись в сервисный центр МВД за услугой обмена, замены или восстановления водительского удостоверения или после сдачи экзаменов на право управления транспортным средством гражданин получает удостоверение, в котором обязательно указываются его группа крови и резус-фактор», - говорится в сообщении.
Как отмечается, администратор сервисного центра МВД вносит эту информацию в новый водительский документ на основе данных, указанных в медицинской справке 083/о.
Обращается внимание, что эта справка входит в комплект документов, гражданин обязательно предоставляет сервисному центру МВД для получения вышеуказанных административных услуг.
В Главном сервисном центре МВД отмечают, что нововведение заработало 19 октября после вступления в силу постановления Кабинета министров №320 от 3 апреля 2019 года.
Как сообщал УНИАН, в Украине изменили правила выдачи водительских удостоверений.