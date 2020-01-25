"Разворовали за большой промежуток времени": Гончарук рассказал, почему "Укрзализныце" нужна помощь Deutsche Bahn

По словам премьера, на первом этапе немецкие консультанты будут частично консультировать украинский менеджмент или на определенном этапе будут привлечены к управлению.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что "Укрзализныце" нужна помощь немецкой Deutsche Bahn, потому что украинскую компанию "разворовали за большой промежуток времени".

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", пишет НВ.

По словам премьера, эти проблемы нельзя решить быстро.

"Сейчас мы работаем над текстом стратегического соглашения, которое будет состоять из многих раундов. На первом этапе у нас будут немецкие консультанты, частично будут консультировать наш менеджмент или на определенном этапе будут привлечены к управлению. Речь не идет о том, что мы ее отдаем или даже передаем в концессию", - сказал Гончарук. И отметил, что у немецких партнеров есть необходимый опыт и ресурсы.

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"У них есть понимание того, как сейчас выглядит изнутри "Укрзализныця". Они консультируют нас по отдельным небольшим проектам", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 22 января Гончарук заявил о подписании меморандума о взаимопонимании, который предусматривает оказание услуг по реформированию управленческих механизмов государственной компании "Укрзализныця". При этом он добавил, что сотрудничество не предусматривает потерю контроля государства над компанией, поскольку немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов "Укрзализныци".

А уже 23 января во время украинского завтрака на экономическом форуме в Давосе (Швейцария) Гончарук заявил, что правительство хочет отдать "Укрзализныцю" компании Deutsche Bahn в управление на 10 лет.