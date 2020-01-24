Немецкий консультант «Укрзализныци»: что известно о Deutsche Bahn (видео)

Deutsche Bahn — один из крупнейших железнодорожных операторов в мире.

Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn 10 лет будет консультировать «Укрзализныцю».

Что же известно о немецкой железной дороге и что сделало ее успешной?

Deutsche Bahn — акционерное общество, в котором государство имеет полное руководство. Это один из крупнейших железнодорожных операторов в мире. Ежедневно немецкая железная дорога обслуживает почти 34 000 км дорог и около 30 000 поездов. Деятельность компании распространяется не только на Германию — она работает в 150 странах мира.

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В 2018 году компания перевезла в Европе 2,6 млрд пассажиров. В том же году Deutsche Bahn заработала более 2 млрд евро прибыли. В приоритетах компании — полностью перейти на зеленую электроэнергию до 2038 года.

Что же касается цен, билеты в междугородних скоростных поездах чрезвычайно дорогие. Для сравнения, авиабилеты по тем же направлениям обходятся минимум вдвое дешевле. Другая беда немецкой железной дороги — опоздания пассажирских поездов. В 2018 году, например, 75% всех поездов дальнего следования прибывали с опозданием.

Однако Deutsche Bahn – это комфорт и немецкое качество, благодаря чему она и завоевала свой успех. Время покажет, как поможет «Укрзализныци» имидж и опыт немецкой компании.