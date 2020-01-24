Официально подтверждено участие Deutsche Bahn в оперативном управлении «Укрзализницей»

В начале февраля будет подписан документ, в котором будут согласованы детали сотрудничества DB и УЗ.

Стратегическое партнерство АО "Укрзализныця" и немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn на данном этапе дорабатывается и будет включать в себя различные форматы сотрудничества, в том числе и операционное управление "Укрзализныцей" со стороны DB.

Об этом говорится в официальном заявлении Deutsche Bahn, текстом которого располагает ЦТС.

"Обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, включая участие в вопросах оперативного управления", - в частности, сказано в документе.

Также там говорится, что DB Engineering & Consulting - инженерно-консалтинговая компания Deutsche Bahn по инфраструктуре, мобильности и транспорту - в будущем будет консультировать и поддерживать "Укрзализныцю" в вопросах управления и по техническим вопросам. О чем и был подписан меморандум вчера в Давосе.

Сейчас, согласно тексту сообщения, обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, в том числе вопросы оперативного управления компанией. В начале февраля 2020 года член правления DB по инфраструктуре Рональд Пофалла и представители правительства Украины подпишут меморандум о взаимопонимании, в котором будут согласованы дальнейшие детали.

В Deutsche Bahn отметили, что DB E & C является одной из ведущих инжиниринговых и консалтинговых компаний в транспортном секторе. В компании работает около 5000 сотрудников из 80 стран.