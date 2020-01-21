"Укрзализныця" похвасталась ростом пассажирских перевозок в ЕС

Самым популярным стало направление Киев-Перемышль.

Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом Украины в страны Европейского Союза и обратно в 2019 году увеличились по сравнению с 2018 годом на 14,9% - до 947 тысяч пассажиров.

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Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Укрзализныця".

В частности, поездами № 715/716 и № 705/706, которые курсируют из Киева в Перемышль, в прошлом году туда и обратно путешествовало более 482 тысяч пассажиров.

Среди других популярных поездов № 67/68 Киев - Варшава - Киев, который выбрали 61 тысяча пассажиров, № 35/36 Одесса - Перемышль - Одесса (59 тысяч пассажиров) и № 31/32 Киев - Рига (24 тысячи пассажиров).

Как сообщал УНИАН, перевозки пассажиров железнодорожным транспортом Украины в страны Европейского Союза в 2018 году увеличились по сравнению с 2017 годом в 1,8 раза - до 676 тысяч пассажиров.