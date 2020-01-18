Завтра возле "Борисполя" ограничат движение: Украине вернут тела погибших в Тегеране

Ограничения введут в связи с проведением траурных мероприятий, посвященных памяти украинцев, погибших в результате катастрофы самолета в Иране.

Завтра могут временно ограничить движение вблизи международного аэропорта «Борисполь» и на отдельных участках Бориспольского шоссе.

Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины.

«В воскресенье, 19 января, в связи с траурными мероприятиями в честь трагически погибших граждан Украины в авиакатастрофе рейса PS752 «Тегеран-Киев» возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе международного аэропорта Борисполь (KBP)», - говорится в сообщении.

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В УГО призвали водителей и посетителей аэропорта «Борисполь» учесть информацию о возможных ограничениях дорожного движения.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-служба президента анонсировала на 19 января участие главы государства Владимира Зеленского в траурных мероприятиях в «Борисполе». Отмечалось, что церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании «МАУ» в Иране ориентировочно должна начаться в 11.30.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране потерпел крушение украинский самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Пассажиры и экипаж погибли.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.