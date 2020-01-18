Украинцев просят присоединиться к прощанию с погибшими в авиакатастрофе МАУ под Тегераном

В связи с траурными мероприятиями по случаю трагически погибших завтра на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе аэропорта "Борисполь" возможны временные незначительные ограничения движения транспорта.

Президент МАУ Евгений Дыхне призвал украинцев приобщиться к церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе под Тегераном. Завтра их тела доставят самолетом в аэропорт "Борисполь".

Об этом в Facebook написал президент МАУ Евгений Дыхне.

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«Это особый день не только для коллектива МАУ, родных погибших, но и для всех многочисленных соотечественников. Наши ангелы заслуживают на особое приветствие дома. Предлагаю завтра 19 января в 11:00 всем украинцам, где бы вы не были, нажать автомобильный сигнал в знак солидарности со всей страной, которая готовится попрощаться с невинными украинцами... потерянным в небе Ирана», – написал он.

«Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей почетной стражи" на "прилете" экипажа PS 752», – добавил он.

В связи с траурными мероприятиями по случаю трагически погибших завтра на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе аэропорта "Борисполь" возможны временные незначительные ограничения движения транспорта, отметили в управлении госохраны.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.