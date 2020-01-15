Кабмин утвердил перечень дорог, которые отремонтируют в 2020 году

В этом году из Дорожного фонда будет направлено 31,528 миллиарда гривень на финансирование работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему среднему ремонту автодорог общего пользования госзначения.

Кабинет Министров Украины утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году.

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Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, соответствующее решение было утверждена на заседании правительства.

Отмечается, что в первую очередь предусматривается выполнение ремонтно-строительных работ на наиболее разрушенных участках автомобильных дорог по основным маршрутам и продолжение строительства и ремонта объектов, работы на которых начато в прошлые годы, в частности: М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка (через город Винницу), Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка, Строительство южного обхода город Днепра, Н-26 Чугуев - Меловое (через город Старобельск), Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье, Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, Н-11 Днепр - Николаев (через город Кривой Рог), Н-03 Житомир - Черновцы.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в 2020 году из Дорожного фонда будет направлено 31,528 миллиарда гривень на финансирование работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему среднему ремонту автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

"Правительством уже утвержден перечень таких объектов. Будет восстановлено 1345 километров дорог государственного значения и 3711 погонных метров мостов. Кроме дорог государственного значения будут восстанавливаться также и дороги местного и территориального значения. Наша цель - отремонтировать 4 тысячи километров дорог за 2020 год", - цитирует пресс-служба Криклия.

Как сообщал УНИАН, за 2019 год в Украине восстановлено 2407,5 километра дорог, в частности, отремонтировано и построено 930,5 километра дорог государственного значения.