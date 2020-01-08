Стало известно, сколько километров украинских дорог удалось восстановить в 2019 году

В этом году планируют отремонтировать более 4 тыс. км дорог государственного и местного значения.

За 2019 год в Украине восстановлено 2407,5 км автодорог, в том числе отремонтировано и построено 930,5 км дорог государственного значения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор).

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«В 2019 году «Укравтодор» ввел в эксплуатацию 930,5 км отремонтированных и построенных дорог государственного значения. Виды ремонта на дорогах государственного значения: строительство и реконструкция - 34,8 км; капитальный ремонт - 82, 1 км; текущий средний - 813, 6 км. Областные государственные администрации ввели в эксплуатацию 1477 км дорог местного значения», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что основными проектами «Укравтодора» в 2019 году были: Н-08 Запорожье - Мариуполь, М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, М-12 Стрый - Тернополь - Хмельницкий - Винница - Кропивницкий – Знаменка, строительство и реконструкция дороги Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка, Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев, Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, М-05 Киев - Одесса, Р-51 Мерефа - Лозовая - Павлоград.

Также сообщается, что в этом году в Украине будет отремонтировано более 4 тыс. км дорог государственного и местного значения.

Отмечается, что основными проектами «Укравтодора» в 2020 году станут строительство первой очереди моста через Днепр в Запорожье, реконструкция до категории скоростного шоссе трассы Н-31 Днепр-Решетиловка, реконструкция до категории скоростного шоссе Северной объездной дороги Житомира по трассе М-06, продолжение реализации проекта GO Highway (в Винницкой и Хмельницкой областях), завершение реконструкции до категории скоростного шоссе дороги М-03 на участке Лубны - Полтава - Валки, завершение строительства юго-западного объезда Полтавы, капитальный ремонт трассы М-01 на участке Киев - Кипти, ремонт трассы Н-23 на участке Кропивницкий - Кривой Рог, завершение ремонта трассы Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев и другие.

«Также будут проведены международные тендеры, и ожидаем начала работ на проектах капитального ремонта трассы М-05 Киев - Одесса в Черкасской области и строительства северного объезда г. Львов за счет кредитов ЕБРР и ЕИБ», - сообщили в «Укравтодоре».

Как сообщал УНИАН, "Укравтодор" планирует в течение трех лет восстановить 7 тыс. км дорог государственного значения, которые находятся в аварийном состоянии.