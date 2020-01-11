Раде предлагают отменить налог на землю для "Укрзализныци"

Законопроект уже зарегистрирован в парламенте.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают отменить норму о налоге на землю для «Укрзализныци».

Читайте также"Укрзализныця" назвала сумму убытков от пассажирских перевозок за 2019 годОб этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«Верховная Рада Украины может рассмотреть вопрос отмены налогообложения земель железнодорожного транспорта платой за землю. Соответствующий законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра особенностей налогообложения платой за землю» за №2566-1 уже зарегистрирован в парламенте», – говорится в сообщении.

Там напоминают, что налог на землю для «Укрзализныци» ввели с 1 января 2019 года. В компании подсчитали, что вынуждены будут выплатить в бюджет дополнительные 4,2 миллиарда гривень вместо того, чтобы инвестировать эти средства в подвижной состав и обновление поездов.

Как сообщал УНИАН, в «Укрзализныце» заявили, что пассажирские перевозки приносят компании 10 миллиардов гривень убытков ежегодно.