Украина стянула первый штраф за нарушение авиапространства в Крыму (видео)

Авиакомпании из Казахстана пришлось выплатить 136 тыс. грн штрафа за полет над оккупированным полуостровом.

Украина взыскала первый штраф за нарушение авиапространства в аннексированном Крыму.

Как сообщается на странице Воздушных сил Вооруженных сил в Facebook, пять лет Украина пытается привлечь к финансовой ответственности иностранные авиакомпании, воздушные суда которых нарушают воздушное пространство в пределах временно оккупированной Россией Автономной Республики Крым.

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Напоминается, что после аннексии Крыма Украина запретила взлет-посадку из аэропорта «Симферополь» всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территорией полуострова еще в марте 2014 года.

«С тех пор количество таких нарушений перевалило отметку в 200 тысяч, и ни за одно из них никто так и не понес финансовой ответственности. И только теперь имеем первый случай погашения штрафа за запрет использования воздушного пространства Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на запрос информагентства Министерства обороны АрмияИnform в Госавиаслужбе сообщили, что 8 августа воздушное судно казахского акционерного общества «Авиакомпания Euro-Asia Air» выполнило полет в пределах запрещенной зоны над оккупированным полуостровом.

После этого Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушение в области гражданской авиации.

«В отличие от российских авиалиний, которые ежедневно совершают около ста взлетов-посадок в Крыму и упорно не выплачивают штрафы, казахские авиалинии признали свою вину и добровольно уплатили эти средства. Поэтому государственный бюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен», - говорится в ответе Госавиаслужбы.

В ведомстве отметили, что суммы штрафов за нарушение воздушного пространства в Крыму только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний уже достигли 13 миллиардов гривен.

В Госавиаслужбе надеются, что дело с казахской авиакомпанией станет прецедентным и приведет к началу процесса погашения штрафов и россиянами.