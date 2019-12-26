В США отреагировали на запуск Россией поездов по Крымскому мосту

Американские дипломаты заявили, что такой шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.

В Соединенных Штатах Америки осудили запуск Россией железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом через Керченский мост.

Об этом говорится в сообщении Посолсьтва США в Украине в Twitter.

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"Как и наши украинские и другие европейские партнеры, мы осуждаем запуск Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины. Крым - это Украина", - заявили американские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, 15 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть Керченского моста. О необходимости построить переход через Керченский пролив он заявил сразу после оккупации Крыма - в марте 2014 года. Наличие моста негативно повлияло на работу украинских портов в Мариуполе и Бердянске, поскольку не все корабли могут пройти под этим сооружением. Мост протяженностью 19 км соединяет оккупированный полуостров и Краснодарский край РФ.

23 декабря Путин открыл железнодорожное сообщение по мосту между Таманским полуостровом и оккупированным Крымом.

В Евросоюзе назвали открытие железнодорожного сообщения между РФ и Крымом еще одним нарушением суверенитета Украины. Кроме того, в ЕС заявили, что мост ограничивает прохождение судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море.