Перевалка грузов в портах Украины достигла максимума за 10 лет

Всего за 11 месяцев текущего года украинские морпорты перевалили 144,3 млн тонн, что почти на 9 млн тонн больше, чем за весь 2018 год.

Объем перевалки грузов в морских портах Украины впервые за последние 10 лет превысил 150 млн тонн - рекордный показатель был зафиксирован 11 декабря текущего года.

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В пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия сообщили, что всего за 11 месяцев текущего года украинские морпорты перевалили 144,3 млн тонн, что почти на 9 млн тонн больше, чем за весь 2018 год.

"Сегодня перевалка грузов в морских портах Украины впервые за последние 10 лет достигла отметки в 150 млн тонн. Три четверти (75%) из этого объема составляет экспорт продукции украинских предприятий. Импорт - 16%. Транзит - 7%. Львиная доля перевалки - это продукция агропромышленного комплекса - 41%, а также добывающей промышленности - 23%. Рекордный объем перевалки - это не только достижение производителей, перевозчиков, стивидоров и портовиков - это новый вызов для всей отрасли", - цитирует пресс-служба Криклия.

В сообщении со ссылкой на министра инфраструктуры подчеркивается, что в этих условиях необходимо усовершенствовать логистику с целью полной готовности инфраструктуры справляться с новыми нагрузками.

"Мы уже сейчас видим узкие места в логистике и работаем над их устранением. Двигаемся к новым горизонтам", - добавил глава транспортного ведомства.

Согласно сообщению, объем контейнерных перевозок за 11 месяцев составил почти 911 тыс. TEU, тогда как за весь 2018 год этот показатель составил 846 тыс. TEU.

В частности, из общего объема перевалки грузов экспортные составили более 108,6 млн тонн, импортные - свыше 23,7 млн тонн, транзитные - 10,2 млн тонн.

Также сообщается, что с начала года морские порты Украины обработали 10 747 судов, это на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным пресс-службы, за 11 месяцев выросло и количество перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - на 64%, до 537 785 человек.

Кроме того, за указанный период благодаря проведенным АМПУ дноуглубительным работам на реке, загруженность судов на Днепре увеличилась в 1,8 раза - с 520 до 960 тонн за один рейс, что позволило обеспечить увеличение объемов перевозки грузов почти на 20% - до 10,8 млн тонн, но в то же время количество судопроходов уменьшилось на 29% - до 1056.

Как сообщал УНИАН, морские порты Украины в январе-октябре 2019 года увеличили перевалку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 20% - до 129,8 млн тонн.