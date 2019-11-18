Порт «Пивденный» получил нового руководителя

Ранее Александр Олейник занимал должность директора госпредприятия "Мариупольский морской торговый порт".

Министерство инфраструктуры Украины назначило исполняющим обязанности директора государственного предприятия «Морской торговый порт «Пивденный» (Одесская обл.) Александра Олейника.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Ранее Александр Олейник занимал должность директора госпредприятия "Мариупольский морской торговый порт".

Как сообщал УНИАН, ранее Мининфраструктуры Украины уволило исполняющего обязанности директора государственного предприятия «Морской торговый порт «Пивденный» (Одесская обл.) Анатолия Яблунивского.

В июне текущего года Служба безопасности Украины заявила о блокировании незаконных сделок на ГП «Морской торговый порт «Пивденный» (Одесская обл.). Отмечалось, что двое должностных лиц госпредприятия вносили неправдивые данные в реестр на перечисление социальных выплат. На самом деле деньги поступали на банковские карточные счета знакомых злоумышленников.

Оперативники задокументировали, что в течение 2018-2019 годов чиновники перечислили в пользу «подставных» лиц почти 2,5 млн грн.

Справка УНИАН. Морской торговый порт «Пивденный» – крупнейший по объемам перевалки грузов порт Украины, основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины