Минэкономики намерено принять меры для снижения цен на АЗС

По словам главы министерства, маржа продавцов бензина А-95 в Украине выросла за год с 8% до около 21%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины намерено принять меры для снижения цен бензин на автозаправочных станциях страны.

Читайте такжеАнтимонопольный комитет оштрафовал сети АЗС за сговор на рынке нефтепродуктов

Об этом глава министерства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в Facebook.

"Маржа продавцов бензина А-95 выросла за год с 8% до около 21%. По моему мнению, это многовато. Курс укрепляется, инфляция уменьшается, а цены на топливо не падают. Министерство изучает ситуацию и будет принимать все возможные действия полностью в соответствии с законом", - написал Милованов.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря Антимонопольный комитет Украины принял обязательные для рассмотрения крупнейшими операторами АЗС рекомендации о необходимости снижения розничных цен на бензин, учитывая ряд рыночных факторов.

Комитет в июне-ноябре провел анализ и установил следующие факты: средние цены крупного опта на бензины А-95 и дизельное топливо снизились почти на 20%; курс доллара к гривне снизился почти 12%; средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились на 5-5,6%.

При этом уровень розничных цен на бензин марки А-95 и дизельное топливо на стационарных АЗС основных участников рынка остался практически неизменным.