Jaguar представил обновленный спорткар F-Type (фото)

Спорткар Jaguar F-Type получил новую внешность, усовершенствованный мультимедийный комплекс и цифровую приборную панель.

Компания Jaguar рассекретила обновленный спорткар F-Type. Производство автомобиля налажено на заводе в Касл-Бромвиче (Великобритания).

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После рестайлинга у купе полностью изменилась передняя часть. Автомобиль получит абсолютно новую решетку радиатора, каждая ячейка которой выполнена в черном глянцевом цвете с лицевой стороны и в матовом черном цвете с внутренней стороны, узкие светодиодные фары в стиле седанов XE и XJ, другие бамперы, увеличенные воздухозаборники и видоизмененный капот. Также у двухместного спорткара появились выдвижные дверные ручки, тонкие задние ходовые огни и новая выхлопная система, пишет Autonews.

В салоне обновленного F-Type появилась цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма. Также водителю доступна новая информационно-развлекательная система Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Программное обеспечение SOTA позволяет получать новое ПО для автомобилей «по воздуху» — без необходимости посещения дилерского центра.

Интерьер получил отделку кожей, тканью и алюминием. Спортивные сиденья оснащены функциями подогрева и охлаждения. На ремни безопасности и кнопку открытия перчаточного ящика нанесена маркировка Jaguar Est. 1935, которая является отсылкой к тому году, когда слово Jaguar впервые было использовано в качестве названия автомобиля.

Спорткар оснащается 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем Ingenium. Мощность агрегата составляет 300 лошадиных сил. Кроме того, клиентам предлагается 3,0-литровый двигатель V6 с нагнетателем. Мощность такого мотора составляет 380 л. с. и 460 Н·м крутящего момента.

Также клиентам предложат 5,0-литровый мотор V8 с механическим нагнетателем. Мощность агрегата составляет 450 л. с. и 580 ньютон-метров. Для такого двигателя доступна новая функция Quiet Start, которая обеспечивает более тихий звук при запуске двигателя.

Все моторы работают с восьмиступенчатой трансмиссией Quickshift. Новинка доступна с задним приводом или с системой полного привода. Машина оснащается бесступенчатыми амортизаторами, новыми пружинами и стабилизаторами поперечной устойчивости.

В планах у Jaguar разработать новый спорткар, который в модельной линейке бренда заменит F-Type. Автомобиль получит название J-Type и поступит в продажу в 2022 году. Официального подтверждения этой информации пока нет. Среднемоторный суперкар получит гибридную силовую установку. В ее состав войдут бензиновый агрегат и два электродвигателя. Ожидается, что суммарная мощность машины составит более 550 лошадиных сил. Таким образом, новинка в будущем может составить конкуренцию Porsche Taycan.