Украина хочет отказаться от ямочного ремонта дорог уже с 2020 года

По словам Криклия, на ямках значительно легче "резать" ресурсы, чем на капремонте дорог.

Министерство инфраструктуры планирует отказаться от проведения ямочных ремонтов на украинских дорогах уже с 2020 года.

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Об этом Владислав Криклий рассказал в интервью УНИАН.

"Мы планируем придерживаться идеи "Укравтодора" с 2020 года отказаться от ямочных ремонтов", - сказал он.

При этом Криклий отметил, что "Укравтодор" начал отказываться от этой идеи еще при бывшем руководителе ведомства Славомире Новаке (бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши (2011-2013), экс-исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины).

"Они поняли, что не очень готовы. С другой стороны, на ямках значительно легче "резать" ресурсы, чем на капитальном ремонте дорог. Ведь трудно проверить, какая яма была отремонтирована", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году Новак заявил, что "Укравтодор" полностью откажется от ямочного ремонта дорог в 2020 году. Однако, позже "Укравтодор" перенес планы по отказу от ямочного ремонта.