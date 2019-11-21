Украинцы из-за плохих дорог пересаживаются на кроссоверы: статистика

Из страны седанов Украина превратилась в страну внедорожников и кроссоверов – плохие дороги заставляют украинцев пересаживаться именно на такие авто.

Не так давно Украину называли страной седанов. В отличие от Европы, где больше уважали практичные городские хетчбэки. Теперь ситуация изменилась в корне.

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Об этом сообщает портал "Auto24".

"Сегодня в это трудно поверить, но еще в 2001 году в Украине на рынке новых автомобилей подавляющее большинство составляли легковые пассажирские автомобили (седаны, хэтчбеки, универсалы). Их было 91%! А популярных нынче кроссоверов и внедорожников (SUV) было всего 8%. Оставшуюся часть – 1% удерживали минивэны (MPV)", - говорится в сообщении.

С того времени доля новых классических легковых автомобилей в общих объемах продаж у нас в стране постепенно, но уверенно падала. А доля SUV неуклонно росла. Переломный момент наступил в 2017 году. Тогда доля SUV на отечественном рынке впервые перевалила за половину – 53%, а классических легковых авто упала до 44%.

По итогам продаж 10 месяцев 2019 года кроссоверам относится уже 65% украинского рынка, а классическим легковым авто – всего 32%. А в некоторых областях продажи кроссоверов и внедорожников достигают 77% рынка!

Очень показательны и примеры с выходом в последние годы новых моделей легковых авто. Еще каких-то 10 лет такие бестселлеры сразу же "рвали" рынок, а сейчас их дебют проходит тихо и спокойно.

Интересно, что минивэны (MPV), как и 18 лет назад, так и сейчас удерживают 1% своих преданных покупателей. Хотя, в 2010 и 2011 годах MPV занимали в нашей стране рекордные 5% рынка.

Интересно, что по росту продаж SUV Украина опередила даже европейские страны, где этот сегмент автомобилей занимает сегодня примерно такую же долю, как у нас в 2017-ом. И, кстати, SUV – это чуть ли не единственный класс автомобилей, продажи которого растут в мире. Именно поэтому автомобильные производители стараются максимально расширить предложение SUV. Сегодня сюда входят и маленькие городские кроссоверы А и В классов, и классические большие внедорожники классов E и F. Расширилась линейка SUV и в Украине.

Наиболее популярный сегодня в Украине класс SUV – это компактные кроссоверы и внедорожники С-класса. Так, по итогам продаж за 10 месяцев 2019 года SUV С-класса занимали на украинском рынке SUV большая часть - 58%. На втором месте по популярности - SUV D-класса - более 14% рынка. За ними идут В SUV – 13%, Э SUV – 12% и F SUV - 2%.

При этом наибольший рост продаж в сравнении с 2018-м демонстрируют большие внедорожники Е SUV. Их продажи увеличились почти на 37%.

Если рассмотреть ценовые преимущества наших автомобилистов самые популярные SUV в средней ценовой категории. По итогам продаж за 10 месяцев 2019 года, их - почти 70%. Премиальных SUV - 17% и бюджетных SUV Low Cost - 13%.

При этом, по сравнению с 2018 годом, наибольший рост продаж показывает именно бюджетный сегмент SUV Low Cost - плюс 37%.

Если говорить о лидерах продаж в каждом из сегментов SUV, то это - хорошо известные всем модели. Хотя, в Украине, в отличие от европейских стран, практически не представлены наименьшие SUV А-класса. Это фактически городские кроссоверы с увеличенным дорожным просветом.