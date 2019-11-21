В Лос-Анджелесе показали гибридный кроссовер Hyundai (фото)

На мотор-шоу в Лос-Анджелесе дебютировал гибридный кроссовер Hyundai Vision T, призванный дать представление о будущих SUV южнокорейской марки.

Компания Hyundai представила концептуальный кроссовер Vision T, который может дать представление о модели Tucson следующего поколения. Публичная премьера автомобиля состоялась в рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

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Длина концепт-кара составила 4610 мм, ширина — 1938 мм, высота — 1704 мм, а размер колесной базы равен 2804 миллиметрам. Внешность автомобиля выполнили в соответствии с новой дизайнерской философией марки под названием Sensuous Sportiness («Эмоциональная спортивность»). Впервые это направление продемонстрировали на седане Sonata восьмого поколения, пишет Autonews.

В кроссовере использовали решение в виде «спрятанной оптики» — благодаря дополнительным светодиодным элементам фары головного света визуально объединены с радиаторной решеткой. Плюс ко всему в решетке радиатора использовали активные поворотные элементы, призванные способствовать дополнительному охлаждению агрегатов и улучшать аэродинамические показатели.

Hyundai Vision T оснащен гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки батарей от электросети, однако подробностей о ней нет.

Что касается Hyundai Tucson следующего поколения, то кроссовер должен дебютировать в следующем году.

По предварительным данным, в линейку двигателей войдет новый 2,5-литровый бензиновый двигатель семейства Theta3, который будет доступен в двух модификациях: с наддувом и без. Мотор будет работать в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Плюс ко всему кроссовер предложат с прежней 1,6-литровой «турбочетверкой».