В понедельник на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение (карта)
11:24, 10 ноября 2019Транспорт
20 0
На мосту будут проводить текущий ремонт покрытия.
В Киеве частично ограничат движение на Северном мосту / kyivcity.gov.ua
На столичном Северном мосту 11 ноября с 8:00 до 17:00 частично ограничат движение.
Читайте такжеС сегодняшнего дня на семи улицах Киева ограничили максимальную скорость движения
Как сообщается на Официальном портале Киева, в «Киевавтодоре» сообщили, что будут выполнять текущий ремонт покрытия, и работать в направлении Троещины.
Чтобы меньше влиять на трафик, дорожники хотят провести основные работы до вечерних часов пик.
Ранее сообщалось, что водители игнорируют сезонное ограничение скорости на дорогах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter