В понедельник на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение (карта)

На мосту будут проводить текущий ремонт покрытия.

На столичном Северном мосту 11 ноября с 8:00 до 17:00 частично ограничат движение.

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Как сообщается на Официальном портале Киева, в «Киевавтодоре» сообщили, что будут выполнять текущий ремонт покрытия, и работать в направлении Троещины.

Чтобы меньше влиять на трафик, дорожники хотят провести основные работы до вечерних часов пик.

Ранее сообщалось, что водители игнорируют сезонное ограничение скорости на дорогах.