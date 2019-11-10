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В понедельник на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение (карта)

11:24, 10 ноября 2019
Транспорт
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В Киеве частично ограничат движение на Северном мосту / kyivcity.gov.ua

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Как сообщается на Официальном портале Киева, в «Киевавтодоре» сообщили, что будут выполнять текущий ремонт покрытия, и работать в направлении Троещины.

Чтобы меньше влиять на трафик, дорожники хотят провести основные работы до вечерних часов пик.

Ранее сообщалось, что водители игнорируют сезонное ограничение скорости на дорогах.

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Теги: #Киев#мостпогода в Киеве