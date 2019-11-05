Водители игнорируют сезонное ограничение скорости на дорогах (видео)
14:22, 05 ноября 2019Транспорт
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Уже пятый день действует осенне-зимнее ограничения скорости, но драйверы их не придерживаются.
Иллюстрация REUTERS
Украинские водители игнорируют осенне-зимнее ограничения скорости, не обращая внимания даже на патрульных с измерителями скорости.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"Уже пятый день действует осенне-зимнее ограничения скорости, в частности, в столице. Поэтому на всех улицах можно ехать не быстрее 50 километров в час. Даже там, где в летнее время позволяли разгоняться до 80", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, как правило, водители ограничения игнорируют. Не обращают внимания даже на патрульных с измерителями скорости.
Подробнее можно узнать из видеоматериала:
Водители игнорируют осенне-зимнее ограничение скорости на украинских дорогах
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