Водители игнорируют сезонное ограничение скорости на дорогах (видео)

Уже пятый день действует осенне-зимнее ограничения скорости, но драйверы их не придерживаются.

Украинские водители игнорируют осенне-зимнее ограничения скорости, не обращая внимания даже на патрульных с измерителями скорости.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Уже пятый день действует осенне-зимнее ограничения скорости, в частности, в столице. Поэтому на всех улицах можно ехать не быстрее 50 километров в час. Даже там, где в летнее время позволяли разгоняться до 80", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, как правило, водители ограничения игнорируют. Не обращают внимания даже на патрульных с измерителями скорости.

Подробнее можно узнать из видеоматериала: