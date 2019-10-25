УЗ хотят разделить на три компании до конца 2021 года

При этом есть проблемные вопросы на пути к этому разделу.

Акционерная компания «Укрзализныця» планирует до конца 2021 года завершить свое разделение на три оператора: грузовых и пассажирских перевозок и инфраструктурного.

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Об этом во время дебатов относительно возможности приватизации государственных монополий заявил заместитель директора по стратегическому развитию и инвестиционной политике компании Антон Саболевский.

«Если говорить о сроках: мы рассматриваем это по истечении двух лет. До конца 2021 года – выделение отдельных юрлиц по этим направлениям. Но здесь весь вопрос в том, насколько эффективно нам удастся сработать с государством в части решения проблемных вопросов на пути к этому разделу», - сказал он.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.