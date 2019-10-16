Кравцов озвучил сроки выхода «Укрзализныци» на IPO

По словам Кравцова, «Укрзализныця» рассчитывает после выхода на IPO привлечь несколько миллиардов долларов инвестиций.

Акционерная компания «Укрзализныця» планирует в течение ближайших недель публично объявить о старте подготовки к выходу на IPO - первой публичной продаже части акций компании, а сам процесс может занять от одного до трех лет, сообщил УНИАН глава правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

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«В ближайшие несколько недель мы сможем публично объявить, что стартовал процесс подготовки к выходу на IPO (первая публичная продажа части акций - УНИАН). Более того, закрепим это в документе серьезного уровня, который сделает этот процесс необратимым», - сказал он.

Кравцов отметил, что на первом этапе не будет потери мажоритарного пакета акций со стороны государства.

Глава «Укрзализныци» сообщил, что процесс от момента старта подготовки к моменту выхода на IPO может занять несколько лет.

«Мы оцениваем промежуток как минимум год. Но вероятнее в районе трех лет. Это достаточно консервативный процесс», - подчеркнул он.

Кравцов отметил, что даже начало подготовки к выходу на IPO является отличным механизмом реструктуризации компании и оптимизации процессов.

«Это решение (исключение «Укрзализныци» из перечня запрещённых к приватизации компаний – УНИАН) открывает дверь для больших возможностей. Во-первых, процесс подготовки к IPO. Это отличный механизм реструктуризации компании и оптимизации процессов. Если посмотреть на пример других компаний, которые проходили через процедуру IPO, то они всегда повышали свою эффективность, улучшали управленческие процессы, повышали качество услуг, а также снижали уровень коррупции. Поэтому даже сам процесс подготовки, декларация выхода на IPO – это очень большой плюс», - отметил он.

Также, по словам Кравцова, IPO – это наиболее правильный и эффективный механизм привлечения частного капитала.

«Это дает возможность привлечь средства по самой высокой ставке. В частности, цены за акцию. Также это не создает рисков, как в случае с одним стратегическим инвестором, который может влиять на государственную компанию. Также IPO предоставляет прозрачный механизм контроля со стороны владельцев миноритарных пакетов акций», - подчеркнул он.

По словам Кравцова, «Укрзализныця» рассчитывает после выхода на IPO привлечь несколько миллиардов долларов инвестиций.

«В зависимости от пакета речь может идти от трех до восьми миллиардов долларов», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Рада отменила перечень запрещенных к приватизации госкомпаний, среди которых, в частности, «Укрзализныця».