Зеленский и Дуда договорились улучшить работу пограничных пунктов пропуска

Президент Украины отметил, что важным элементом диалога с польской стороной является приграничное сотрудничество.

Украина и Польша планируют улучшить работу пунктов пропуска на границе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Варшаве.

«Наше государство заинтересовано стать активным участником региональных проектов и инициатив Польского государства. Например, таких как «Триморье». Уже сейчас мы сотрудничаем в рамках строительства трансъевропейской магистрали «Виа Карпатия». Мы также обсудили амбициозный для нас проект водного пути Е-40», - заявил он.

Также глава Украинского государства отметил, что важным элементом диалога с польской стороной является приграничное сотрудничество.

«Мы будем улучшать работу пунктов пропуска на украинско-польской границе, что будет способствовать экономическому сотрудничеству Украины с ЕС и, самое главное, укреплению контактов между людьми», - подчеркнул он.