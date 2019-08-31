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Зеленский и Дуда договорились улучшить работу пограничных пунктов пропуска

17:37, 31 августа 2019
Транспорт
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Зеленский: мы будем улучшать работу пунктов пропуска / president.gov.ua

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Варшаве.

«Наше государство заинтересовано стать активным участником региональных проектов и инициатив Польского государства. Например, таких как «Триморье». Уже сейчас мы сотрудничаем в рамках строительства трансъевропейской магистрали «Виа Карпатия». Мы также обсудили амбициозный для нас проект водного пути Е-40», - заявил он.

Также глава Украинского государства отметил, что важным элементом диалога с польской стороной является приграничное сотрудничество.

«Мы будем улучшать работу пунктов пропуска на украинско-польской границе, что будет способствовать экономическому сотрудничеству Украины с ЕС и, самое главное, укреплению контактов между людьми», - подчеркнул он.

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Теги: #Дуда#пункт пропуска#Владимир Зеленский